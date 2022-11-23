В Сирии заявили, что Дамаск примет все меры для защиты своей территории

Астана, , 13:15 — REGNUM Сирия примет все меры для защиты своей территории и обеспечения безопасности, заявил 23 ноября замглавы МИД САР Айман Сусан.

Сирия

«Сирия предпримет все, что требуется для защиты своих границ, целостности своих границ и территории, в соответствии с нормами международного права, которые дают ей легитимность и законные пути для защиты своей безопасности», — сказал Сусан по итогам очередного раунда переговоров по Сирии в Астане.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые силы Турции в ходе специальной военной операции нанесли удары по 471 объекту на территориях Сирии и Ирака.

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