Москва, , 13:13 — REGNUM Глава Минздрава Михаил Мурашко опроверг оптимизацию амбулаторного звена, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Михаил Мурашко Официальный сайт правительства России

«По амбулаторному звену оптимизации никакой не идет», — заявил Мурашко, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

Оптимизация работы скорой помощи требуется для сокращения временных потерь, заявил ранее Мурашко.

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