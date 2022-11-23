Лондон, 23 ноября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Верховный суд Великобритании принял решение отказать властям Шотландии в проведении нового референдума о независимости. Об этом 23 ноября сообщают британские СМИ.

The Laird of Oldham Флаги Шотландии и Великобритании

Суд признал незаконным проведение референдума в Шотландии без согласия британского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, идея о независимости Шотландии от Британии «усиливается с каждым часом» по мере разрастания политического кризиса в Лондоне, считает первый министр Шотландии Никола Стерджен.