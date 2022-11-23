Президент Турции Эрдоган заявил, что военные операции в Сирии и Ираке являются только началом

Анкара, , 13:07 — REGNUM Начавшиеся военные операции в Сирии и Ираке являются только началом мероприятий по обеспечению безопасности границ Турции. Об этом сегодня, 23 ноября, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании правящей партии, передают РИА Новости.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Турция решительно настроена обеспечить безопасность своих границ с Сирией и Ираком», — отметил Эрдоган.

По словам турецкого президента, военная специальная операция проходит успешно.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые силы Турции в ходе специальной военной операции нанесли удары по 471 объекту на территориях Сирии и Ирака.

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