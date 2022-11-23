Лидер партии «Шор» сообщил об убытках для Молдавии из-за прозападной политики

Кишинёв, , 13:13 — REGNUM Прозападное руководство Молдавии привело к тому, что республика из-за роста цен на природный газ потеряла $347 млн. Об этом 23 ноября сообщил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лидер партии «Шор» Илан Шор.

Илан Шор Чурбан

«Речь идёт о 6,6 млрд леев по курсу НБМ. Тем временем, правительство поедателей пиццы подготовило компенсации в размере около 900 млн леев», — сказал Шор.

Он отметил, что ранее, когда у Молдавии были дружеские отношения с Россией, то цена на российский газ была в разы дешевле, чем в среднем в странах ЕС. По данным Шора, только с 2010 по 2021 год страна сэкономила на этом почти $5,4 млрд.

Напомним, когда Партия социалистов была правящей в Молдавии, стоимость газа для республики не превышала $170 за 1 тыс. кубометров. С июля 2021 года вся власть в стране перешла к партии «Действие и солидарность». В октябре 2021 года Газпром при перезаключении договора привязал цены к ситуации на европейских энергорынках. В сентябре 2022 года стоимость газа для Молдавии выросла до $1883, что стало «рекордом» для страны. В ноябре она спустилась к $700.

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