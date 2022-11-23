Асадабад, Афганистан, 23 ноября 2022, 13:06 — REGNUM В афганской провинции Кунаре маулави Иззатулла Хедаят, глава отдела сельского хозяйства правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был убит в своём офисе. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Надёжный источник на условиях анонимности сообщил изданию, что маулвви Иззатулла был застрелен другими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в результате межфракционной борьбы радикалов.
Представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции подтвердили его смерть, но причиной назвали сердечный приступ.
В последнее время разногласия между фракциями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане усилились, и члены движения время от времени происходят нападения друг на друга.