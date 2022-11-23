Асадабад, Афганистан, 23 ноября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В афганской провинции Кунар маулави Иззатулла Хедаят, глава отдела сельского хозяйства правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был убит в своём офисе. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Надёжный источник на условиях анонимности сообщил изданию, что маулвви Иззатулла был застрелен другими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в результате межфракционной борьбы радикалов.

Представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции подтвердили его смерть, но причиной назвали сердечный приступ.

В последнее время разногласия между фракциями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане усилились, и члены движения время от времени происходят нападения друг на друга.