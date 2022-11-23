Эрдоган: начавшиеся на севере Сирии и Ирака операции ВС Турции являются только началом

Анкара, , 13:05 — REGNUM Военные операции, которые Вооружённые силы (ВС) Турции ранее начали на севере Сирии и Ирака, являются «только началом» по обеспечению Анкарой безопасности турецких границ. Об этом 23 ноября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе заседания правящей в стране партии.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Антитеррористические операции с участием ВВС, артиллерии и ударных БПЛА — это только начало мероприятий по обеспечению безопасности наших границ», — сказал он.

При этом Эрдоган призвал Сирию и Ирак не беспокоиться по поводу действий турецких военных, заявив, что власти Турции «уважают территориальную целостность» соседних государств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Вооружённые силы Турции в ходе специальной военной операции нанесли удары по 471 объекту на территориях Сирии и Ирака.