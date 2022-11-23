Эрдоган назвал операцию ВС Турции на севере Сирии и Ирака «только началом»
Эрдоган: начавшиеся на севере Сирии и Ирака операции ВС Турции являются только началом
Анкара,
23 ноября 2022, 13:05 — REGNUM Военные операции, которые Вооружённые силы (ВС) Турции ранее начали на севере Сирии и Ирака, являются «только началом» по обеспечению Анкарой безопасности турецких границ. Об этом 23 ноября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе заседания правящей в стране партии.
Эрдоган
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Антитеррористические операции с участием ВВС, артиллерии и ударных БПЛА — это только начало мероприятий по обеспечению безопасности наших границ», — сказал он.
При этом Эрдоган призвал Сирию и Ирак не беспокоиться по поводу действий турецких военных, заявив, что власти Турции «уважают территориальную целостность» соседних государств.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Вооружённые силы Турции в ходе специальной военной операции нанесли удары по 471 объекту на территориях Сирии и Ирака.
История вопроса
До недавнего времени внешняя политика страны строилась на трех геополитических приоритетах: интеграция с Западом и стремление присоединиться к Европейскому союзу, активная работа на Ближнем Востоке через курдскую проблематику, членство в НАТО.
После попытки военного переворота в 2016 году, Анкара пересмотрела вектор внешней политики. Летом 2019 года в Турцию прибыла первая партия российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». США уже оценили эту сделку как недружественный шаг.
Геополитические амбиции Турции вписываются в концепцию Тюркского совета, официально основанного в 2009 году. Он предполагает объединить все тюркоязычные страны региона, вслед за уже вступившими государствами — Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном, Азербайджаном и самой Турцией.