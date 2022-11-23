Донецк, 23 ноября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Авдеевку, сообщили 23 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 12:15 (совпадает с мск) — н. п. Авдеевка — н. п. Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 12:40 ВСУ обстреляли из Орловки Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм.

В 12:45 боевики ВСУ обстреляли Кировский район Макеевки, выпустив три снаряда калибра 155 мм.