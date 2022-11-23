Глава Минздрава России допустил регулирование цен на ряд медизделий
Глава Минздрава России допустил регулирование цен на ряд медицинских изделий
Москва,
23 ноября 2022, 13:04 — REGNUM Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал с осторожностью подходить к вопросу регулирования цен на медицинские изделия, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.
Михаил Мурашко
Государственная дума России
«Риск в чем, жесткое регулирование цен на медицинские изделия, имплантируемых, и ряд других может повлечь за собой дефицит на рынке тех или иных вариантов медицинских изделий», — заявил Мурашко в ходе «правительственного часа» в Госдуме.
«Тут если подходить, то очень тонко к определенным видам медицинской продукции, тем более в сегодняшних условиях я думаю, вы об этом знаете и понимаете», — добавил министр.
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История вопроса
«Правительственный час» в Госдуме – одна из форм парламентского контроля. В рамках мероприятия министр или иной приглашенный выступает с докладом по заранее установленной актуальной теме, потом отвечает на вопросы депутатов, после парламентарии дают оценку и высказывают свои предложения. 23 ноября 2022 года в рамках «правительственного часа» выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на тему: «О реализации государственной политики в сфере охраны здоровья, федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" и мерах по повышению устойчивости системы здравоохранения к новым вызовам».