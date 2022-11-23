Глава Минздрава России допустил регулирование цен на ряд медицинских изделий

Москва, , 13:04 — REGNUM Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал с осторожностью подходить к вопросу регулирования цен на медицинские изделия, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Михаил Мурашко Государственная дума России

«Риск в чем, жесткое регулирование цен на медицинские изделия, имплантируемых, и ряд других может повлечь за собой дефицит на рынке тех или иных вариантов медицинских изделий», — заявил Мурашко в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

«Тут если подходить, то очень тонко к определенным видам медицинской продукции, тем более в сегодняшних условиях я думаю, вы об этом знаете и понимаете», — добавил министр.

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