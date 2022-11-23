Сеул, 23 ноября, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су поручил властям принять необходимые меры безопасности, поскольку фанатам южнокорейской сборной по футболу разрешили провести масштабные мероприятия в поддержку Чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом 23 ноября сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Соответствующее указание поступило после того, как мэрия Сеула дала добро на проведение уличных мероприятий в течение двух недель, несмотря на то, что в конце октября в столице произошла смертельная давка.

Глава южнокорейского правительства призвал власти «тщательно подготовиться к мероприятиям, чтобы не допустить ни одного несчастного случая».

Известно, что первое массовое мероприятие состоится 24 ноября на площади Кванхвамун, когда сборная Южной Кореи сыграет против сборной Уругвая. 28 ноября южнокорейская сборная выступит против команды Ганы, а 3 декабря — против сборной Португалии.