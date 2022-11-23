Москва, , 13:01 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму с поздравлением по случаю 80-летия МИФИ. Об этом 23 ноября сообщает сайт Кремля.

Владимир Путин Kremlin.ru

Глава государства поздравил профессорско-преподавательский коллектив, студентов и выпускников с 80-летним юбилеем. Президент отметил плеяду нобелевских лауреатов из вуза и вклад учебного заведения в развитие оборонно-промышленного комплекса РФ.

«Вы по праву можете гордиться историей родного вуза, его поистине уникальным вкладом в развитие отечественной науки, стратегических отраслей экономики, оборонно-промышленного комплекса и, конечно, блестящей плеядой нобелевских лауреатов, чьи судьбы были тесно связаны с вашим университетом», — сказано в поздравлении.

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Путин отметил, что в вузе продолжают трудиться профессионалы, которые продолжают с честью подвижнические идеи единомышленников. Сотрудники МИФИ «учат своих воспитанников мыслить творчески, трудиться с полной отдачей, настойчиво идти к поставленной цели, не пасовать перед трудностями», отметил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия проработает с ООН вопрос возобновления поставок аммиака по маршруту Тольятти — Одесса, заявил президент Росси Владимир Путин.