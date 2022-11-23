Москва, 23 ноября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Запас лекарственных препаратов на несколько месяцев сформирован в регионах России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября, об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в Госдуме.

Минздрав России Михаил Мурашко

«По данным мониторинга, в регионах созданы достаточные запасы лекарственных препаратов не менее чем на четыре месяца», — заявил Мурашко.

Глава ведомства отметил позитивный эффект от введения маркировки лекарственных препаратов.

«Это сегодня позволяет нам видеть, что происходит в рынке и прогнозировать», — отметил министр.