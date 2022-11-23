Глава Минпромторга: «Камаз» может расширить автомобилями «Москвич» существующий СПИК

Москва, , 12:55 — REGNUM В течение ближайшего будущего «Камаз» может расширить автомобилями «Москвич» существующий специнвестконтракт (СПИК). Об этом 23 ноября рассказал журналистам вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время торжественной церемонии запуска крупноузловой сборки на столичном автомобильном заводе «Москвич».

Москвич © ИА REGNUM

Как указал глава Минпромторга, технологическая независимость в производстве автомобилей «Москвич» должна быть достигнута в 2027 году.

«Рассчитываем, что в ближайшее время «Камаз» внесет предложение по расширению СПИК, который имеется на протяжении нескольких лет с компанией, туда будут внесены технологические условия, модельный ряд, который будет выпускаться здесь, на площадке [«Москвича»]», — сказал он.

При этом Манутров уточнил, что такое решение позволит московскому автомобильному заводу участвовать в государственной программе по поддержке спроса, действие которой будет продолжаться как минимум в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что производство электромобилей на заводе «Москвич» в Москве начнется до конца 2022 года.