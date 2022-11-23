Вашингтон, 23 ноября 2022, 12:55 — REGNUM Поставки Соединенными Штатами систем ПВО Patriot в Польшу могут пойти вразрез с позицией НАТО не вступать в конфликт на территории б. УССР, пишет журналист Эндрю Хиггинс в статье для The New York Times.
По его словам, после инцидента с падением киевской ракеты в Польше Германия предложила Варшаве отправить американские ракеты Patriot для защиты границ от любых потенциальных атак. Однако существует риск того, что данная система может перехватить ракеты в воздушном пространстве б. УССР, что может ознаменовать участие НАТО в конфликте.
Автор статьи также отметил, что несмотря на попытки главы киевского режима Зеленского напрямую вовлечь Североатлантический альянс в конфликт, НАТО старается сделать все возможное, чтобы не допустить эскалации.