NYT: поставки американских систем ПВО Польше противоречат заявлениям НАТО по Киеву

Вашингтон, , 12:55 — REGNUM Поставки Соединенными Штатами систем ПВО Patriot в Польшу могут пойти вразрез с позицией НАТО не вступать в конфликт на территории б. УССР, пишет журналист Эндрю Хиггинс в статье для The New York Times.

Система Patriot

По его словам, после инцидента с падением киевской ракеты в Польше Германия предложила Варшаве отправить американские ракеты Patriot для защиты границ от любых потенциальных атак. Однако существует риск того, что данная система может перехватить ракеты в воздушном пространстве б. УССР, что может ознаменовать участие НАТО в конфликте.

«Все еще существует вероятность того, что ракеты Patriot будут работать в воздушном пространстве [б. УССР], и это подорвет подход НАТО к войне, основанный на принципе «руки прочь», а также твердое обязательство альянса поддерживать [Киев] оружием, избегая любой ценой участия внутри страны, которое может быть использовано Москвой в качестве предлога для эскалации», — цитирует Хиггинс гендиректора польской исследовательской группы Strategy&Future Яцека Бартощяка.

Автор статьи также отметил, что несмотря на попытки главы киевского режима Зеленского напрямую вовлечь Североатлантический альянс в конфликт, НАТО старается сделать все возможное, чтобы не допустить эскалации.