Доха, 23 ноября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Международная федерация футбола (ФИФА) стремится честно показывать футбольный матч, дополняя его изображением болельщиков. Об этом 23 ноября говорится в заявлении организации.

Marcello Casal Jr Штаб-квартира ФИФА в Цюрихе

«ФИФА стремится показать честное и всестороннее освещение происходящего на поле, дополняя это изображением болельщиков на трибунах», — приводит издание NRK текст сообщения ФИФА.

Ранее ФИФА обвиняли в умышленном сокрытии массового ухода болельщиков со стадиона во время матча открытия чемпионата мира по футболу — 2022 между сборными Катара и Эквадора (0:2).

В телетрансляцию не попало ни одного кадра пустых трибун или уходящих болельщиков. При этом неоднократно была показана заполненная трибуна с фанатами, хотя на противоположной стороне стадион был наполовину пуст.