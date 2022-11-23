Сеул, 23 ноября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи может ввести дополнительные санкции в отношении КНДР, если Пхеньян продолжит свои провокационные действия. Об этом 22 ноября сообщило Yonhap News со ссылкой на представителя южнокорейского внешнеполитического ведомства Лим Су Сока.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По его словам, недружественные шаги, в том числе, проведение «седьмых ядерных испытаний», не останутся без ответа.

В настоящее время южнокорейские власти рассматривают вопрос о введении дополнительных санкций за незаконную деятельность в киберпространстве, а также в отношении лиц, причастных к ней.

«Провокации со стороны КНДР, нарушающие резолюции ООН, также станут поводом к принятию новых санкций», — сообщил Ли Су Сок.

В МИД Южной Кореи подчеркнули, что Сеул намерен поддерживать тесное сотрудничество с США и другими странами в рамках борьбы с деструктивной деятельностью Пхеньяна в интернет-пространстве.