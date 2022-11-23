Шольц заявил, что до запуска СПГ-терминалов на севере ФРГ остались «недели»

Берлин, , 12:56 — REGNUM Первые терминалы по приёму сжиженного природного газа (СПГ) начнут работать в Северной Германии «через несколько недель», заявил германский канцлер Олаф Шольц 23 ноября в ходе дебатов в бундестаге.

Олаф Шольц Иван Шилов © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что в стране запущена самая значительная за последние десятки лет реформа энергетического сектора. Федеральное правительство не только говорит, но и действует, отметил канцлер.

«Через несколько недель в Северной Германии заработают первые терминалы [по приёму] сжиженного газа», — сказал Шольц.

Он напомнил о решении германских властей вывести из резерва угольные электростанции. Три оставшиеся атомные электростанции будут работать до следующей весны, газохранилища в стране полностью заполнены, добавил глава правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, Германия сокращает зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ на территории б. УССР. В планах властей — строительство семи мобильных терминалов по приёму СПГ на побережьях Северного и Балтийского морей к концу 2023 года. Ставку на получение сжиженного природного газа Берлин делает из-за прекращения поставок газа по «Северному потоку».

Читайте также: Шольц: Германия перестанет зависеть от российского газа к 2024 году