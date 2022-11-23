Лондон, 23 ноября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду не перейдёт в лондонский «Челси». Об этом 23 ноября сообщает The Telegraph.

Haberler.com Криштиану Роналду

Отмечается, что «Челси» больше не планирует приглашать Роналду в команду и хочет сосредоточиться на других трансферах. В частности, речь идёт об игроках сборной Англии Деклане Райсе («Вест Хэм») и Джуде Беллингеме («Боруссия» Дортмунд).

Также в «Челси» считают, что приход Роналду может испортить сложившуюся атмосферу в команде.

В летнее трансферное окно «Челси» рассматривал возможность трансфера Роналду, но тогдашний наставник команды Томас Тухель был против этого. После его увольнения сообщалось, что «Челси» сохраняет интерес к португальскому форварду.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл Юнайтед» не рассматривает возможность подписания контракта с Роналду.