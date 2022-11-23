Глава МВД Франции посетит Корсику в начале декабря
Министр внутренних дел Франции отправится с визитом на остров Корсика
Париж,
23 ноября 2022, 12:45 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен посетит Корсику в начале декабря, сообщает Le Figaro.
Корсика
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Визит, запланированный на 8 и 9 декабря, не состоится в рамках текущего раунда консультаций о будущем острова. Министр «пообещал регулярно приезжать на встречу с корсиканцами на Корсике». Тема встреч, которые будут проходить на месте, еще не определена.
В начале октября Жеральд Дарманен должен был отправиться на Корсику, чтобы обсудить проблему отходов и энергии в присутствии министра экологического перехода и территориальной сплоченности Кристофа Бешу.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон примет крупных европейских промышленников вечером 21 ноября, чтобы побудить их остаться в Европе и особенно в стране.
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История вопроса
Пятая республика во Франции переживает свои не лучшие свои годы. Рейтинги президентов Саркози, Олланда, Макрона очень скоро после прихода к власти начинают бить антирекорды по уровню недоверия. За последние 20 лет страна по своему влиянию в ЕС окончательно ушла на вторые роли. При этом политика в отношении России вне зависимости от имени главы государства не меняется, оставаясь относительно нейтральной в рамках, очерченных не в Париже. Наиболее значительным инцидентом в двусторонних отношениях можно назвать отказ в продаже двух вертолётоносцев типа «Мистраль». По итогам той истории можно сказать, что ущерб самой Франции от отказа от сделки — финансовый, репутационный намного превысил возможные убытки России.