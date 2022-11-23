Париж, 23 ноября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен посетит Корсику в начале декабря, сообщает Le Figaro.

meganesaintsulpice Корсика

Визит, запланированный на 8 и 9 декабря, не состоится в рамках текущего раунда консультаций о будущем острова. Министр «пообещал регулярно приезжать на встречу с корсиканцами на Корсике». Тема встреч, которые будут проходить на месте, еще не определена.

В начале октября Жеральд Дарманен должен был отправиться на Корсику, чтобы обсудить проблему отходов и энергии в присутствии министра экологического перехода и территориальной сплоченности Кристофа Бешу.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон примет крупных европейских промышленников вечером 21 ноября, чтобы побудить их остаться в Европе и особенно в стране.