СБУ допросила более 50 человек в ходе «контрразведывательных мероприятий» в УПЦ

Киев, , 12:43 — REGNUM По данным спецслужбы преступного киевского режима (СБУ), во время «контрразведывательных мероприятий» в помещениях православной церкви на территории б. УССР (УПЦ) было допрошено свыше 50 человек, включая с использованием полиграфа. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба СБУ в своём телеграм-канале.

Допрос Цитата из к/ф «Молодая гвардия». реж Сергей Герасимов. 1948. СССР

«Более 50 человек прошли углублённые контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в это число входили, как жители территории б. УССР, так и граждане России, находившиеся на территории обыскиваемых СБУ помещений УПЦ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецслужба преступного киевского режима заявила, что в помещениях православной церкви на территории б. УССР (УПЦ) якобы была обнаружена «пророссийская литература».