Москва, 23 ноября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Производство электромобилей на заводе «Москвич» в Москве начнется до конца 2022 года, сообщил 23 ноября вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Kremlin.ru Денис Мантуров

«В 2022 году запускается крупноузловая сборка автомобиля «Москвич 3» и электромобилей. Задача на ближайшее время — наладить процессы мелкоузловой сборки с привлечением локальных поставщиков до конца 2023 года», — сказал Мантуров.

Он добавил, что следующим этапом будет создание собственной универсальной платформы для отечественного электромобиля, старт производства запланирован на конец 2025 года.