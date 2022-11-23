Генсек ОДКБ заявил об острой необходимости усилить военный компонент

Ереван, , 12:47 — REGNUM Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) остро нуждается в усилении военной составляющей. Об этом генеральный секретарь организации Станислав Зась заявил 23 ноября на совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Участники учений ОДКБ Алексей Колчин © ИА REGNUM

Усилить военный компонент, подчеркнул он, необходимо из-за сложившейся военно-политической обстановки.

По словам Зася, в предстоящий период запланирован ряд тактических и тактико-специальных учений, замысел которых будет включать элементы «миротворчества, противодействия терроризму и реагирования на кризисные и чрезвычайные ситуации». В них будут задействованы контингенты войск коллективных сил ОДКБ.

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