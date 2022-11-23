Вашингтон, 23 ноября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Некоторые союзники США продолжают поддерживать связи с Россией, несмотря на санкции, пишет американская газета The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Авторы материала обращают внимание на то, что Вашингтон обеспокоен продолжением сотрудничества Москвы с рядом американских союзников. В частности, экспорт Южной Кореи и Японии в Россию сумел восстановиться на треть, растёт экспорт Китая и Турции, а некоторые европейские банки, например, из Австрии, Чехии и Швейцарии, обслуживают клиентов из России.

По мнению представителей американской власти, мнение которых приводит газета, эти «бреши» не позволяют США обеспечить экономическую изоляцию Москвы. В связи с этим Вашингтон призывает союзников ужесточить антироссийские санкции.