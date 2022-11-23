Генсек ОДКБ прокомментировал отношения между Таджикистаном и Киргизией
Генсек ОДКБ заявил о готовности помочь нормализовать ситуацию на таджикско-киргизской границе
Ереван,
23 ноября 2022, 12:49 — REGNUM Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) имеет возможности помочь нормализовать отношения между Таджикистаном и Киргизией. С таким заявлением 23 ноября выступил генсек ОДКБ Станислав Зась на заседании в Ереване.
Таджикистан
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Придаём особое значение дальнейшей нормализации отношений на таджикско-киргизской границе. Считаем, что у ОДКБ есть необходимые ресурсы и опыт для оказания помощи двум нашим государствам в достижении этой цели», — сказал Зась.
Он подчеркнул, что помощь может быть оказана при условии, что Душанбе и Бишкек готовы продолжать шаги по нормализации отношений.
Напомним, очередное обострение на границе между Таджикистаном и Киргизией из-за территориальных споров произошло с 14 по 16 сентября. Тогда в ходе вооружённого конфликта в общей сложности погибли более 100 человек. В настоящее время Душанбе и Бишкек приняли ряд шагов по снижению напряжённости.
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История вопроса
Сюжет описывающий взаимодействие между двумя странами Туркестана.
Таджикистан превосходит Киргизию по количеству населения. Уровень развития экономик обеих стран примерно равен. Страны разделяет граница протяженностью около 900 км. Киргизия входит в ЕАЭС, Таджикистан – нет. Помимо обычных товаров через территорию Таджикистана в Киргизию и далее транзитом в Россию везут наркотики из Афганистана. Из Киргизии в Таджикистан контрабандой поступают ГСМ.
«…Торговые взаимоотношения у нас хромают, нет динамики. Если в 2014 году объемы взаимного товарооборота были на уровне 40 млн долларов, то с тех пор цифры не особо изменились. У обеих стран нет совместного крупного бизнеса, взаимных инвестиций. Есть только торговля, да и то в основном посредством сотрудничества приграничных районов», - бывший зампосла Киргизии в Таджикистане.
Самой серьезной проблемой во взаимоотношениях Киргизии и Таджикистана является неурегулированный вопрос спорных территорий. Несмотря на многочисленные обещания власти двух стран не смогли окончательно решить судьбу спорных участков на границе. Ситуацию обостряет нарастающий дефицит воды и пашни. Результат – регулярные конфликты между жителями соседних сел, нередко приводящие к жертвам среди населения.