Генсек ОДКБ заявил о готовности помочь нормализовать ситуацию на таджикско-киргизской границе

Ереван, , 12:49 — REGNUM Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) имеет возможности помочь нормализовать отношения между Таджикистаном и Киргизией. С таким заявлением 23 ноября выступил генсек ОДКБ Станислав Зась на заседании в Ереване.

Таджикистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Придаём особое значение дальнейшей нормализации отношений на таджикско-киргизской границе. Считаем, что у ОДКБ есть необходимые ресурсы и опыт для оказания помощи двум нашим государствам в достижении этой цели», — сказал Зась.

Он подчеркнул, что помощь может быть оказана при условии, что Душанбе и Бишкек готовы продолжать шаги по нормализации отношений.

Напомним, очередное обострение на границе между Таджикистаном и Киргизией из-за территориальных споров произошло с 14 по 16 сентября. Тогда в ходе вооружённого конфликта в общей сложности погибли более 100 человек. В настоящее время Душанбе и Бишкек приняли ряд шагов по снижению напряжённости.

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