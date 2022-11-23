Донецк, 23 ноября, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, сообщили 23 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:20 — н. п. Орловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 21 ноября боевики ВСУ обстреляли Яковлевку в Донецкой Народной Республике.

Читайте также: Боевики ВСУ обстреляли Яковлевку в ДНР