Варшава, 23 ноября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Предложенная Европейским союзом максимальная цена за газ является слишком высокой. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Olaf Kosinsky Матеуш Моравецкий

Он напомнил, что Польша была одной из первых, кто выступил и поддержал введение европейского регулирования. Однако, по словам премьер-министра, последние предложения ЕС вызывают у него «смешанные чувства».

«Это предложение действительно является предложением максимальной цены газа, но на очень высоком уровне», ― цитирует РИА Новости Моравецкого.

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По его словам, фокус не в том, чтобы «поставить планку очень высоко и сказать, что цена не вырастет», а «в том, чтобы удержать цену на приемлемом уровне в сегодняшних кризисных условиях».

«И это меня беспокоит», ― добавил польский премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, Еврокомиссия разработала механизм для защиты компаний и семей в ЕС от резких скачков цен на газ в условиях энергетического кризиса, который может начать действовать уже с 1 января 2023 года. Так, с этой целью предлагается установить потолок цен на энергоноситель на уровне $3000 за тысячу кубометров, что соответствует €275 за МВт·ч.

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Такие планы сообщества вызвали недовольство среди стран Евросоюза, считая это решение неудачным. Ряд дипломатов из стран-членов ЕС заявили Financial Times, что такая цена слишком высока для их правительств.