Станцевавшая на ступенях храма в Мексике туристка была избита местными жителями

Мехико, , 12:34 — REGNUM Туристка, забравшаяся и начавшая танцевать на пирамиде Кукулькана в городе майя Чичен-Ица (Мексика), которая является священным объектом, разозлила местных жителей, которые избили её за это. Об этом 23 ноября сообщает британский таблоид The Sun.

Пирамида Кукулькана Daniel Schwen

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как туристка поднимается на пирамиду Кукулькана, а затем останавливается на одной из ступенек и начинает танцевать. После этого женщину задержал охранник, который вывел её к толпе, возмущённой её поведением.

Затем разъярённые местные жители напали на плясавшую на ступенях пирамиды — начали таскать её за волосы и избивать, крича о том, что женщину нужно посадить в тюрьму за осквернение святыни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» открывает полёты из международного аэропорта Санкт-Петербурга «Пулково» в турецкие Стамбул и Анталью с середины декабря 2022 года.