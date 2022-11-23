Мехико, 23 ноября 2022, 12:34 — REGNUM Туристка, забравшаяся и начавшая танцевать на пирамиде Кукулькана в городе майя Чичен-Ица (Мексика), которая является священным объектом, разозлила местных жителей, которые избили её за это. Об этом 23 ноября сообщает британский таблоид The Sun.

Пирамида Кукулькана
Пирамида Кукулькана
Daniel Schwen

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как туристка поднимается на пирамиду Кукулькана, а затем останавливается на одной из ступенек и начинает танцевать. После этого женщину задержал охранник, который вывел её к толпе, возмущённой её поведением.

Затем разъярённые местные жители напали на плясавшую на ступенях пирамиды — начали таскать её за волосы и избивать, крича о том, что женщину нужно посадить в тюрьму за осквернение святыни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» открывает полёты из международного аэропорта Санкт-Петербурга «Пулково» в турецкие Стамбул и Анталью с середины декабря 2022 года.