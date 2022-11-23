Глава комитета Топилин заявил о планах включить ипотеку в законопроект об исламском банкинге

Москва, , 12:33 — REGNUM В Госдуме готовят к первому чтению законопроект об исламском банкинге и ждут отзыв правительства на эту инициативу, отметил глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия»).

Максим Топилин Kremlin.ru

По исламскому банкингу ведение банковской деятельности подразумевается в соответствии с нормами ислама. Так, запрещены ссудные проценты, при этом вместо классического кредитования используются такие инструменты, как рассрочка, лизинг и долевое финансирование.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам замглавы Минфина РФ Алексея Моисеева, ведомство поддержало законопроект. Он выразил надежду на то, что скоро официальный отзыв будет внесен в правительство. Согласно внесенному в Госдуму законопроекту, Татария, Башкирия, Чечня и Дагестан будут пилотными регионами по реализации исламского банкинга в России.

«К тому же, решили включить в законопроект нормы о реализации в рамках проекта программ ипотеки и материнского семейного капитала. Такое нововведение позволит большему количеству людей воспользоваться услугами исламского банкинга, а значит, сделает эти услуги доступнее», — отметил Топилин в своем телеграм-канале.

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