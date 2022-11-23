Официальный представитель МИД РФ Захарова предложила СБУ провести обыск в бункере Зеленского

Москва, , 12:33 — REGNUM СБУ можно провести обыск в бункере Зеленского. Об этом сегодня, 23 ноября, в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила СБУ провести обыск в бункере Зеленского

Мария Захарова Mid.ru

Так Захарова отреагировала на заявление СБУ, согласно которому во время обысков в храмах киевской православной церкви были обнаружены «пророссийская литература и миллионы наличных».

«Представляете, что могут найти сотрудники СБУ в бункере Зеленского», — задаётся вопросом представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Зеленскому взяться за наркоманов после взяточников.

Читайте подробнее: «Коррупции нет»: Захарова посоветовала Зеленскому взяться за наркоманов