Москва, 23 ноября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. СБУ можно провести обыск в бункере Зеленского. Об этом сегодня, 23 ноября, в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

Так Захарова отреагировала на заявление СБУ, согласно которому во время обысков в храмах киевской православной церкви были обнаружены «пророссийская литература и миллионы наличных».

«Представляете, что могут найти сотрудники СБУ в бункере Зеленского», — задаётся вопросом представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Зеленскому взяться за наркоманов после взяточников.

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