Москва, 23 ноября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Минздрав фиксирует сокращение смертности в России, показатели «лучше ожидаемых». Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября, об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в Госдуме.

Государственная дума России Михаил Мурашко

«Сегодня мы вышли на устойчивую траекторию снижения смертности. Фактически за короткий период показатели снизились ниже допандемийного 2019 года», — сообщил Мурашко.

В целом, по его словам, «показатели лучше, чем мы ожидали за этот год».

«Сохраняется минимум младенческой смертности, отмечается сокращение смертности от онкологических заболеваний, еще большее снижение достигнуто по болезням системы кровообращения, оно составило практически на 10% ниже, чем в допандемийный 2019 год». — заявил министр.

Это хороший пример того, как таргетные действия позволяют управлять общественным здоровьем, добавил он.