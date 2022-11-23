В Махачкале проверяют информацию о планирующихся атаках на школы и колледжи

Махачкала, , 12:26 — REGNUM В столице Дагестана 23 ноября вновь эвакуируют учебные заведения из-за угрозы теракта. Неизвестные сообщили о планирющихся атаках на школы и колледжи. В настоящее время из зданий эвакуируют учащихся и преподавателей.

Телефонный террор Иван Шилов © ИА REGNUM

«В единую дежурную диспетчерскую службу администрации города Махачкалы поступил сигнал о том, что все школы и колледжи г. Махачкалы будут атакованы. Начата эвакуация», — сообщили в телеграм-канале администрации. Отмечено, что задействованы все службы экстренного реагирования. Идет проверка сообщения анонимного источника.

Как сообщало ИА REGNUM, образовательные организации Махачкалы на текущей и прошлой неделе эвакуировали почти ежедневно. Информация о минировании ни разу не подтвердилась, при этом анонимный «телефонный террорист» до сих пор не установлен.

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