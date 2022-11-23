В Махачкале эвакуируют школы и колледжи из-за угрозы теракта
В Махачкале проверяют информацию о планирующихся атаках на школы и колледжи
Махачкала,
23 ноября 2022, 12:26 — REGNUM В столице Дагестана 23 ноября вновь эвакуируют учебные заведения из-за угрозы теракта. Неизвестные сообщили о планирющихся атаках на школы и колледжи. В настоящее время из зданий эвакуируют учащихся и преподавателей.
Телефонный террор
Иван Шилов © ИА REGNUM
«В единую дежурную диспетчерскую службу администрации города Махачкалы поступил сигнал о том, что все школы и колледжи г. Махачкалы будут атакованы. Начата эвакуация», — сообщили в телеграм-канале администрации. Отмечено, что задействованы все службы экстренного реагирования. Идет проверка сообщения анонимного источника.
Как сообщало ИА REGNUM, образовательные организации Махачкалы на текущей и прошлой неделе эвакуировали почти ежедневно. Информация о минировании ни разу не подтвердилась, при этом анонимный «телефонный террорист» до сих пор не установлен.
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История вопроса
В России заведомо ложное, то есть выдуманное и не соответствующее действительности сообщение об акте терроризма является преступлением, а не безобидной шалостью. Ответственность предусмотрена статьей 207 Уголовного кодекса РФ. В качестве санкции помимо крупного штрафа может выступать лишение свободы от трёх лет, а в случае крупного ущерба или тяжких последствий - до пяти лет. К уголовной ответственности за телефонные звонки и сообщения о ложных актах терроризма привлекут вменяемых лиц от 14 лет.
Кроме ответственности по уголовной статье с виновного взыскивается имущественный и материальный ущерб, который связан с вызовом бригад скорой помощи, силовых ведомств, а также тот, что причинён остановкой работы организации, где проводилась ложная эвакуация.
Явление актуально не только для России. Так, в США в марте 2019 года за телефонное хулиганство с ложными звонками в полицию геймера Тайлера Барриса приговорили к 20 годам тюрьмы.