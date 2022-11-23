Киев, 23 ноября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Верховную раду внесён проект закона, предусматривающий запрет деятельности Русской православной церкви на территории бывш. УССР. Об этом сообщила фракция «Европейская солидарность».

Дарья Антонова, ИА REGNUM Православие

Представители объединения стали авторами инициативы. По словам сопредседателя фракции Ирины Геращенко, в Киево-Печерской лавре сформировалось «антиукраинское кремлевское гнездо». По мнению депутата, взгляды священнослужителей не имеют ничего общего с религией.

Зарегистрированный Радой законопроект предполагает полный запрет деятельности религиозных организаций и учреждений, которые входят в состав РПЦ или признают подчинённость ей в каких-либо вопросах.