Омск, 23 ноября, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Благодаря национальному проекту «Производительность труда», известное в регионе омское агропредприятие — АО «Раздольное» — намерено ускорить ремонт сельхозтехники.

Пресс-центр РЦК Реализация нацпроекта «Производительность труда»

«Раздольное» более 15 лет занимается растениеводством и животноводством. На территории площадью более чем 25 тысяч гектаров выращивают зернобобовые и однолетние кормовые культуры, а также разводят крупный рогатый скот, производят молоко. Вопрос улучшения мастерской по ремонту сельскохозяйственной техники становится всё актуальнее.

«В проект мы вступили осознанно. На нашем родственном предприятии мы активную часть уже закончили, был на нескольких предприятиях, которые прошли этот проект, разговаривал с руководителями. На самом деле толк от этого есть. Мы определили цели на данном этапе — повысить качество и скорость ремонтных работ. Мы каждый год только прибавляем в пашне, поэтому нам требуется повысить производительность по ремонту техники. В совокупности это позволит увеличить зарплату работникам», — пояснил генеральный директор АО «Раздольное» Дмитрий Пушкарев.

Помогать в улучшении процессов предприятию будут эксперты Регионального центра компетенций. В ближайшее время они совместно с командой проекта, в которую входят сотрудники предприятия, приступят к диагностике производственных показателей предприятия.

Главные составляющие нацпроекта — это обучение персонала, внедрение бережливых технологий и работа специалистов РЦК на предприятии. Пилотный поток программы рассчитан на полгода: первые три месяца рабочая группа, состоящая из сотрудников «Раздольное» и экспертов РЦК, проведут диагностику, выявят несовершенства и начнут искать пути решения. Второй этап — реализация выработанных решений, также продлится три месяца. Далее компания самостоятельно в течение 2,5 лет будет улучшать производительность труда в других сферах своей деятельности, отметили в региональном центре компетенций.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря национальному проекту «Производительность труда», российские предприятия получают доступ к программе профессиональной переподготовки управленческих кадров, мерам финансовой и нефинансовой поддержки, налоговым преференциям, помощь в выходе на экспорт и устранении административных барьеров.

Разработана цифровая экосистема, которая позволяет предприятиям внедрять современные цифровые решения.