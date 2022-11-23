Главы Росатома и МАГАТЭ предложили создать защитную зону вокруг ЗАЭС
Глава Росатома отметил оперативную реакцию МАГАТЭ на массированные обстрелы ВСУ Запорожской АЭС
Анкара,
23 ноября 2022, 12:22 — REGNUM Сегодня, 23 ноября, в Стамбуле (Турция) глава «Росатома» Алексей Лихачев и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе переговоров обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС, передаёт ТАСС.
Обстрел Запорожской АЭС со стороны ВСУ
Министерство обороны России
Глава Росатома подчеркнул, что представители МАГАТЭ оперативно отреагировали на массированные обстрелы ЗАЭС 20 ноября со стороны ВСУ.
Также Лихачев и Гросси заявили о необходимости срочного создания зоны ядерной безопасности вокруг атомной станции и договорились продолжить взаимодействие по вопросам, связанных с ЗАЭС
Как сообщало ИА REGNUM, атомная авария может произойти на Запорожской АЭС. Россия предупреждает об этом мировое сообщество, заявил глава Росатома Алексей Лихачёв.
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История вопроса
С самого начала российской военной спецоперации на территории бывш. УССР киевские боевики пытаются захватить опасный стратегический объект - Запорожскую атомную электростанцию. При молчаливом одобрении западных кураторов стараются нанести как можно больший урон территории, попасть в систему охлаждения.
Систематические обстрелы ЗАЭС начались 18 июля 2022 года. ВСУ используют реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию, дроны. Только с применением беспилотников осуществлено уже более 10 атак. При этом преступный киевский режим неоднократно заявлял о том, что удары по станции наносятся Вооруженными силами России, а на территории АЭС размещается российское тяжелое вооружение, из которого ведется обстрел по объектам ВСУ.
По данным Минобороны РФ, специально к приезду в Одессу Генерального секретаря ООН Гутерреша ВСУ намерены инсценировать провокацию техногенной катастрофы на Запорожской АЭС, конечной целью которой является создание зоны отчуждения до 30 км, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение Вооруженных сил России в ядерном терроризме.
При наихудшем сценарии развития радиационной аварии разнос радиоактивных веществ может составить сотни километров. Согласно прогнозу, радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию, Словакию, Румынию, Молдавию.