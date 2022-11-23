Глава Росатома отметил оперативную реакцию МАГАТЭ на массированные обстрелы ВСУ Запорожской АЭС

Анкара, , 12:22 — REGNUM Сегодня, 23 ноября, в Стамбуле (Турция) глава «Росатома» Алексей Лихачев и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе переговоров обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС, передаёт ТАСС.

Обстрел Запорожской АЭС со стороны ВСУ Министерство обороны России

Глава Росатома подчеркнул, что представители МАГАТЭ оперативно отреагировали на массированные обстрелы ЗАЭС 20 ноября со стороны ВСУ.

Также Лихачев и Гросси заявили о необходимости срочного создания зоны ядерной безопасности вокруг атомной станции и договорились продолжить взаимодействие по вопросам, связанных с ЗАЭС

Как сообщало ИА REGNUM, атомная авария может произойти на Запорожской АЭС. Россия предупреждает об этом мировое сообщество, заявил глава Росатома Алексей Лихачёв.

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