Главы Росатома и МАГАТЭ предложили создать защитную зону вокруг ЗАЭС
Глава Росатома отметил оперативную реакцию МАГАТЭ на массированные обстрелы ВСУ Запорожской АЭС
Анкара, 23 ноября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Сегодня, 23 ноября, в Стамбуле (Турция) глава «Росатома» Алексей Лихачев и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе переговоров обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС, передаёт ТАСС.
Глава Росатома подчеркнул, что представители МАГАТЭ оперативно отреагировали на массированные обстрелы ЗАЭС 20 ноября со стороны ВСУ.
Также Лихачев и Гросси заявили о необходимости срочного создания зоны ядерной безопасности вокруг атомной станции и договорились продолжить взаимодействие по вопросам, связанных с ЗАЭС
Как сообщало ИА REGNUM, атомная авария может произойти на Запорожской АЭС. Россия предупреждает об этом мировое сообщество, заявил глава Росатома Алексей Лихачёв.
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