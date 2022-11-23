Вашингтон вынуждает своих союзников усиливать антироссийские санкции — WSJ

Вашингтон, , 12:20 — REGNUM Антироссийские санкции заставляют усиливать своих союзников Соединённые Штаты. Об этом 21 ноября написал обозреватель американского издания Wall Street Journal Иэн Телли.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Политики США кружат над миром, предпринимая тихие дипломатические усилия, чтобы заставить основных торговых партнёров России ввести санкции и торговый контроль», — отметил он в своём материале.

Также Телли уточнил, что введенные в отношении России санкции являются крайне неэффективными и только помогают российской экономике.

При этом обозреватель привёл слова комиссара Евросоюза по финансовым услугам и рынкам Мейрид Макгиннес, ранее рассказавшей, что её отвечающий за разработку антироссийских санкций офис старается избегать из обхода и внутри стран Европы, и в третьих странах.

Кроме того, отмечается, что представители США ведут регулярный обмен данными с офисом Макгиннес и посещают представительства для контроля работы, а это является непосредственным давлением Штатов на ЕС.

Помимо того, Телли утверждает, что вначале экономика РФ просела из-за санкций Запада, однако затем нормализовалась путём экспорта энергоносителей в страны, не вводившие или обходящие санкционные меры, среди которых есть и союзники США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Госдуме ожидают исчезновения иностранных лекарств и настаивают на том, чтобы испытания дженериков уже начались.