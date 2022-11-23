Вашингтон, 23 ноября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Антироссийские санкции заставляют усиливать своих союзников Соединённые Штаты. Об этом 21 ноября написал обозреватель американского издания Wall Street Journal Иэн Телли.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Политики США кружат над миром, предпринимая тихие дипломатические усилия, чтобы заставить основных торговых партнёров России ввести санкции и торговый контроль», — отметил он в своём материале.

Также Телли уточнил, что введенные в отношении России санкции являются крайне неэффективными и только помогают российской экономике.

При этом обозреватель привёл слова комиссара Евросоюза по финансовым услугам и рынкам Мейрид Макгиннес, ранее рассказавшей, что её отвечающий за разработку антироссийских санкций офис старается избегать их обхода и внутри стран Европы, и в третьих странах.

Кроме того, отмечается, что представители США ведут регулярный обмен данными с офисом Макгиннес и посещают представительства для контроля работы, а это является непосредственным давлением Штатов на ЕС.

Помимо того, Телли утверждает, что вначале экономика РФ просела из-за санкций Запада, однако затем нормализовалась путём экспорта энергоносителей в страны, не вводившие или обходящие санкционные меры, среди которых есть и союзники США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Госдуме ожидают исчезновения иностранных лекарств и настаивают на том, чтобы испытания дженериков уже начались.