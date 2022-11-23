Донецк, 23 ноября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Яковлевку в Донецкой Народной Республике, сообщили 23 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:55 (совпадает с мск) — н. п. Авдеевка — н. п. Яковлевка: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 23 ноября боевики ВСУ обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике.

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