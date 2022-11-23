Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в распространении «очередной дезинформации»

Степанакерт, , 12:20 — REGNUM Минобороны Нагорного Карабаха опровергает обвинения Азербайджана о том, что приграничные позиции азербайджанских вооружённых сил подверглись обстрелам. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба карабахского ведомства.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

В министерстве отреагировали на заявление Баку об обстрелах во второй половине дня 22 ноября. Степанакерт назвал это «очередной дезинформацией».

Стоит отметить, что заявление карабахского ведомства подтверждается бюллетенем Министерства обороны России, составленного на основании мониторинга российских миротворцев в Нагорном Карабахе. В нём говорится, что в течение 22 ноября в республике не были зафиксированы обстрелы.

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