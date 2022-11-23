Минобороны Нагорного Карабаха отреагировало на обвинения Азербайджана
Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в распространении «очередной дезинформации»
Степанакерт,
23 ноября 2022, 12:20 — REGNUM Минобороны Нагорного Карабаха опровергает обвинения Азербайджана о том, что приграничные позиции азербайджанских вооружённых сил подверглись обстрелам. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба карабахского ведомства.
Нагорный Карабах
Иван Шилов © ИА REGNUM
В министерстве отреагировали на заявление Баку об обстрелах во второй половине дня 22 ноября. Степанакерт назвал это «очередной дезинформацией».
Стоит отметить, что заявление карабахского ведомства подтверждается бюллетенем Министерства обороны России, составленного на основании мониторинга российских миротворцев в Нагорном Карабахе. В нём говорится, что в течение 22 ноября в республике не были зафиксированы обстрелы.
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История вопроса
Между Арменией и Азербайджаном существует проблема территориального разграничения, так как места компактного проживания двух этносов не совпадают с формальными государственными границами. Дипломатические отношения между двумя странами отсутствуют.
С момента распада Российской Империи между Республикой Армения и Азербайджанской Демократической Республикой началась война. Она была прекращена с образованием СССР в 1922 году, когда были созданы Армянская ССР и Азербайджанская ССР в составе Закавказской СФСР. В советский период конфликт был погашен путём создания автономий и частичного переселения населения спорных районов.
С подъёмом национализма во время «перестройки» в 1987 году конфликт начал разгораться вновь, и после развала СССР в 1991 году перешёл в открытую войну. Война между Арменией и Азербайджаном за находящуюся в глубине территории Азербайджана населённую армянами Нагорно-Карабахскую область продолжалась до 1994 года.
Нагорно-Карабахская область и районы, отделяющие её от территории собственно Армении, остались под контролем армян. Формально непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) в состав Армении не входит. Время от времени на линии разграничения происходят военные столкновения.
Гражданам Армении въезд в Азербайджан запрещён, как и гражданам любых стран, в чьих паспортах имеются отметки о пребывании в НКР.