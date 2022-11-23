Киев, , 12:16 — REGNUM Жителям Киева следует приготовиться к худшей зиме со времён Второй мировой войны. Об этом 23 ноября сообщил мэр города Виталий Кличко.

Виталий Кличко Sven Teschke

В интервью немецкому Bild Кличко рассказал, что город может ожидать «худшая зима со времëн Второй мировой войны». В этом случае, отметил мэр, придётся эвакуировать часть города, хотя власти и не желают этого.

Кличко считает, что Россия пытается «вынудить киевлян бежать».

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюзу с трудом удаётся удовлетворять запросы Киева в энергооборудовании, пишут СМИ.