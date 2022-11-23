Париж, 23 ноября 2022, 12:12 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон и Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает Le Figaro.
Лидера в сопровождении своих жен посетили две выставки в Париже: «Великолепие оазисов Узбекистана» в Лувре и «По дорогам Самарканда» в Институте арабского мира.
Шавкат Мирзиёев пригласил Эммануэля Макрона посетить «новый Узбекистан».
«Мы придем», — ответил президент Франции.
В совместном заявлении лидеры двух стран, которые в этом году отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, «подчеркнули позитивные перспективы», открываемые «реформами модернизации, проводимыми Узбекистаном, и его приверженностью добрососедским отношениям в Центральной Азии».
По итогам визита было подписано около десяти соглашений о сотрудничестве. Заключены также экономические соглашения «в сферах энергетики, водного хозяйства, транспорта и туризма».
Франция и Узбекистан напомнили о своей приверженности разрешению конфликтов путем диалога при полном соблюдении международного права и Устава ООН.
Как сообщало ИА REGNUM, по желанию президента Франции министерством вооруженных сил была организована рабочая группа по удвоению численности резервистов.
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