Генсек ОДКБ: поддержка Киева странами НАТО грозит расширением конфликта
Генсек ОДКБ заявил, что поддержка Киева со стороны НАТО ведет к расширению конфликта
Ереван,
23 ноября 2022, 12:10 — REGNUM Поддержка Киева со стороны членов НАТО ведет к расширению конфликта на территории б. УССР, заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.
«Массированная поддержка [Киева] со стороны Североатлантического альянса и других государств приводит к возникновению угрозы расширения конфликта, в том числе за счёт привлечения в него других государств», — сказал он, выступая на встрече министров иностранных дел, обороны и секретарей совбезов ОДКБ.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ереване 23 ноября стартовало совместное заседание министров иностранных дел, министров обороны и секретарей советов безопасности стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.