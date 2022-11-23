Генсек ОДКБ заявил, что поддержка Киева со стороны НАТО ведет к расширению конфликта

Ереван, , 12:10 — REGNUM Поддержка Киева со стороны членов НАТО ведет к расширению конфликта на территории б. УССР, заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.

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«Массированная поддержка [Киева] со стороны Североатлантического альянса и других государств приводит к возникновению угрозы расширения конфликта, в том числе за счёт привлечения в него других государств», — сказал он, выступая на встрече министров иностранных дел, обороны и секретарей совбезов ОДКБ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ереване 23 ноября стартовало совместное заседание министров иностранных дел, министров обороны и секретарей советов безопасности стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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