Ереван, 23 ноября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 23 ноября прибыл в Ереван с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

«Глава государства примет участие в заседании Совета коллективной безопасности, которое пройдёт в соответствии с заранее утверждённым планом работы ОДКБ», — отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что на заседание СК ОДКБ также прибудет президент России Владимир Путин. Председательствовать будет премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Стоит отметить, что в Ереване уже стартовало совместное заседание глав МИД, министров обороны и секретарей совбезов стран ОДКБ. Саммит глав стран, входящих в организацию, будет позже.