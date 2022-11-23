Генконсул Южной Кореи во Владивостоке настроен на всестороннее сотрудничество с Приморским краем

Владивосток, , 12:51 — REGNUM Власти Приморья обсудили развитие транспортного сообщения между Южной Кореей и краем с новым генеральным консулом республики во Владивостоке господином Ха Бен Кю.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

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Генконсул выразил надежду на всестороннее сотрудничество между Приморским краем и Южной Кореей. Так, уже с декабря паромы в страну утренней свежести будут ходить дважды в неделю.

Также обсуждается вопрос восстановления авиасообщения на уровне министерств транспорта двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль принял верительные грамоты от новых послов из стран Африки.