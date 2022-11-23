Москва, 23 ноября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Россия уже объявила о том, что не будет продавать ресурсы по нерыночным, искусственным ценам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября, об этом заявил руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий, комментируя ожидаемое решение по потолку цен на российскую нефть.

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

США и страны-союзники согласуют диапазон цен на нефть из России. По слухам обсуждается цена $60 за баррель. Не исключено, что планка будет выше на уровне $70.

«Мы ждем объявления странами большой семерки ценового потолка на российскую нефть. Это не потолок, а, простите, очередное дно, которое пробито западными стратегами в кавычках», — сказал Слуцкий.

По его мнению дефицит может привести только к росту цен, а Европа будет покупать российские углеводороды в итоге с другой маркировкой и по трехзначной цене.