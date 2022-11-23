Глава Генштаба ВС РФ и глава Военного комитета НАТО договорились об осторожности в Чёрном море

Брюссель, , 12:05 — REGNUM О соблюдении осторожности в акватории Чёрного моря договорились глава Генштаба Вооружённых сил (ВС) России Валерий Герасимов и председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Об этом 23 ноября сообщает издание Euractiv со ссылкой на источники в альянсе.

Черное море Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Отмечается, что стороны договорились об этом «во избежание инцидентов». При этом уточняется, что также в число этих мер входит сохранение достаточного расстояния между российскими и натовскими кораблями.

При этом источник рассказал изданию, что часть членов альянса из Восточной Европы высказали усомнились в такого рода контактах между Россией и НАТО, в то время как другие заявили, что такой канал связи «входит в обязанности Бауэра».

Кроме того, добавляется, что у членов альянса нет единого мнения по многим вопросах в отношении ситуации на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне начальник генштаба ВС республики Карел Ржека заявил, что чешской армии нужно быть готовой к тому, что придётся вести войну с Россией.