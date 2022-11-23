Рогов заявил о переброске техники ВСУ под запорожский Орехов

Мелитополь, , 12:09 — REGNUM Киевский режим продолжает наращивать группировку ВСУ у линии боевого соприкосновения в Запорожской области в районе городов Орехов и Гуляйполе. Об этом сообщил 23 ноября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Артиллерия ВСУ Mil.gov.ua

Он уточнил, что технику сначала доставляют в город Запорожье, а уже оттуда большую часть отправляют под Орехов. Меньшую часть перебрасывают в район Гуляйполя и села Каменское.

«Изменения могут быть, когда они пойдут в наступление. Я думаю, их сдерживает ещё погода, потому что распутица, грязи много на линии боевого соприкосновения. Ближайшие дни обещают более сухие», — сказал ТАСС Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогов предположил, что ВСУ за одну-две недели могут перебросить до 40 тыс. боевиков с херсонского на запорожское направление. Это будет означать обострение боевой обстановки на линии соприкосновения в регионе.

Читайте также: Рогов: ВСУ могут перекинуть до 40 тыс. боевиков на запорожское направление